Nucleare | il gioco dei pazzi in Ue che peserà in bolletta

Mi son convinto che ai piani alti della Ue stanno giocando al gioco dei pazzi. Sì, quello che giocavamo da bambini. Non riesco ad indovinare però la loro pazzia. Aiutatemi voi. Dunque, lo scoop del 21 gennaio è questo (copyright Ansa): «Spagna e altri tre Paesi europei dicono no a dare etichetta verde al Nucleare e al gas». Allora vediamo un po'. La Spagna produce oltre il 22% della propria elettricità dal Nucleare. Il gas, invece, contribuisce per un quarto al fabbisogno spagnolo sia di energia primaria che di energia elettrica. Lo spagnolo che in Ue avrebbe tuonato contro il Nucleare e contro il gas lo sa? Mah. Incuriosito mi son chiesto chi fossero questi altri importanti Paesi. Eccoli: Lussemburgo, Austria e Danimarca. Effettivamente il Lussemburgo coi suoi 600.000 abitanti è ...

