Manuela Vanni | “Il segreto di un evento? Coinvolgere tutti e cinque i sensi per creare una magica alchimia”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 23 gennaio 2022) “Coloro che vivono d’amore, vivono d’eterno.”, lo sosteneva Emile Verhaeren. Si dice che il primo amore non si scordi mai, tanto che su questo concetto sono stati scritti centinaia di libri, poesie, sceneggiature e indimenticabili storie d’amore. Secondo un recente sondaggio di www.matrimonio.com gli italiani decidono di fare il grande passo proprio con il loro primo amore. L’età media per giurarsi sì eterno è quella di 33 anni ed i futuri sposi si conoscono tramite amici in comune, hanno tra loro tre anni di differenza e una relazione rodata dalla convivenza. Ma stanno proprio così le cose? Ma soprattutto quali sono i desiderata in fatto di allestimenti, decor, banqueting e organizzazione del matrimonio? Abbiamo parlato di questo con una delle più influenti imprenditrici capitoline in fatto di matrimoni, la dottoressa, proprietaria della ...