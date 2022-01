LIVE Biathlon, Mass Start donne Anterselva 2022 in DIRETTA: WIERER TRIONFA SULLA NEVE DI CASA! Primo successo in stagione (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.57: Si chiude così il lungo fine settimana di Anterselva, con un grande risultato per la squadra italiana che aveva bisogno di una iniezione di fiducia. Grazie per averci seguito e appuntamento ai Giochi di Pechino per il Biathlon. Buon pomeriggio 15.55: Quarto successo ad Anterselva per Dorothea WIERER che piazza il colpo vincente proprio all’ultima gara prima dei Giochi. E’ il Primo successo stagionale per l’azzurra. Sul podio con lei la bielorussa Alimbekava che fa un passo avanti importantissimo in Coppa del Mondo con il miglior risultato stagionale. Terzo posto per la francese Anais Chevalier, che chiude alla grande un week end d’oro per la squadra transalpina 15.54: Penultimo posto per ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.57: Si chiude così il lungo fine settimana di, con un grande risultato per la squadra italiana che aveva bisogno di una iniezione di fiducia. Grazie per averci seguito e appuntamento ai Giochi di Pechino per il. Buon pomeriggio 15.55: Quartoadper Dorotheache piazza il colpo vincente proprio all’ultima gara prima dei Giochi. E’ ilstagionale per l’azzurra. Sul podio con lei la bielorussa Alimbekava che fa un passo avanti importantissimo in Coppa del Mondo con il miglior risultato stagionale. Terzo posto per la francese Anais Chevalier, che chiude alla grande un week end d’oro per la squadra transalpina 15.54: Penultimo posto per ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Anterselva per la Mass Start femminile: gara aperta, Wierer e Vittozzi per l'Italia #biathlon @AleBergomi #23Gennai… - neveitalia : LIVE da Anterselva per la Mass Start femminile: gara aperta, Wierer e Vittozzi per l'Italia #biathlon @AleBergomi… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Turnover per molte nazioni, l'Italia ha una chance da podio nella staffetta maschile: LIVE da Anterselva #biathlon @AleBerg… - neveitalia : Turnover per molte nazioni, l'Italia ha una chance da podio nella staffetta maschile: LIVE da Anterselva #biathlon… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta donne Anterselva 2022 in DIRETTA: azzurre quarte per un soffio! Trionfa la Norvegia -