La Porsche 904 di Robert Redford è in vendita

(Di domenica 23 gennaio 2022) Per gli appassionati di cinema e motori, non c’è niente di meglio di un’auto appartenuta ad una star di Hollywood. Un’idea potrebbe essere questa: la904 GTS di. Quanto costa la904 in? Lain questione è una 904 GTS del 1964, appartenuta appunto al divo di Hollywood

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Porsche 904

FormulaPassion.it

La casa d'aste Bonhams metterà in palio il prossimo 3 febbraio, a Parigi, unaGTS del 1964 appartenuta all'attore Robert Redford e (brevemente) al pilota Steve Earle. La rara vettura è valutata a quota 1,3 - 1,5 milioni di euro , con carrozzeria, telaio, sospensioni ...Unanon è un'auto che si vede tutti i giorni , ma una volta omologata la metterò in pista, come tutte le altredella mia scuderia'. Ora restano da montare solamente le portiere, i ...Das Porsche Museum würdigt das 50-jährige Markenjubiläum ab heute mit einer Sonderausstellung: Bis zum 10. Juli 2022 können die Besucherinnen und Besucher in die wichtigsten, interessantesten und auße ...Il Porche Museum (Museo Porsche) celebra il 50º anniversario di Porsche Design con una mostra speciale che sarà aperta fino al 10 luglio 2022. I visitatori potranno immergersi nei prodotti più importa ...