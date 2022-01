La (brutta) caduta al SuperG di Cortina di Sofia Goggia, che rischia un serio infortunio al ginocchio | VIDEO (Di domenica 23 gennaio 2022) La speranza è che non sia nulla di grave, anche se le immagini non lasciano presagire il meglio: Sofia Goggia è stata protagonista di una brutta caduta nella discesa di oggi del SuperG di Cortina, e si teme per un suo infortunio al ginocchio sinistro. La Fisi ha fatto sapere in una nota: “Sofia Goggia ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro che sarà valutata nelle prossime ore a Milano”. Verrà sottoposta a una risonanza magnetica. È comunque riuscita ad arrivare al traguardo dopo essersi rialzata, tra l’incitamento e gli applausi dei sostenitori, ma con fatica e visibilmente dolorante. Goggia è poi uscita zoppicando dal parterre, appoggiata a due collaboratori dello staff ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) La speranza è che non sia nulla di grave, anche se le immagini non lasciano presagire il meglio:è stata protagonista di unanella discesa di oggi deldi, e si teme per un suoalsinistro. La Fisi ha fatto sapere in una nota: “ha riportato una distorsione alsinistro che sarà valutata nelle prossime ore a Milano”. Verrà sottoposta a una risonanza magnetica. È comunque riuscita ad arrivare al traguardo dopo essersi rialzata, tra l’incitamento e gli applausi dei sostenitori, ma con fatica e visibilmente dolorante.è poi uscita zoppicando dal parterre, appoggiata a due collaboratori dello staff ...

Eurosport_IT : Brutta caduta per Sofia! ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Cortina | #Goggia - Eurosport_IT : Elena Curtoni si prende il Super-G di Cortina d'Ampezzo! ?????? Ansia per Sofia Goggia ?????? #EurosportSCI |… - _Sport_Calcio_ : Brutta caduta per Sofia! ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Cortina | #Goggia - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Brutta caduta per Sofia! ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Cortina | #Goggia - direpuntoit : Brutta caduta per Sofia #Goggia, solo ieri aveva gioito per una delle vittorie più belle in carriera. -