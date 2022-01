Jannik Sinner sfida la bolgia dei “siuuuuu”: il pubblico e l’urlo di Ronaldo contro de Minaur. Medvedev ha sofferto (Di domenica 23 gennaio 2022) “siuuuuuuuuuuu”. Cristiano Ronaldo è solito esultare urlando in questo modo dopo un gol. Un gesto ormai diventato abituale per il celeberrimo calciatore, che salta in area roteando su se stesso e in atterraggio spalanca le braccia e la bocca per fare uscire quel verso. Gli australiani sono diventati pazzi e hanno adottato “siuuuu” in occasione degli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis che si sta disputando sul cemento outdoor di Melbourne. I tifosi che stanno riempiendo gli stadi in questi giorni sono soliti urlare questa parola a squarciagola e a ripeterla più volte nel corso delle partite quando gioca un idolo di casa. Lo abbiamo visto soprattutto nel secondo turno tra Daniil Medvedev e Nick Kyrgios, tanto che il russo si è lamentato al termine dell’incontro (vinto per 3-1) credendo che il ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) “uuuuuu”. Cristianoè solito esultare urlando in questo modo dopo un gol. Un gesto ormai diventato abituale per il celeberrimo calciatore, che salta in area roteando su se stesso e in atterraggio spalanca le braccia e la bocca per fare uscire quel verso. Gli australiani sono diventati pazzi e hanno adottato “siuuuu” in occasione degli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis che si sta disputando sul cemento outdoor di Melbourne. I tifosi che stanno riempiendo gli stadi in questi giorni sono soliti urlare questa parola a squarciagola e a ripeterla più volte nel corso delle partite quando gioca un idolo di casa. Lo abbiamo visto soprattutto nel secondo turno tra Daniile Nick Kyrgios, tanto che il russo si è lamentato al termine dell’in(vinto per 3-1) credendo che il ...

