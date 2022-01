Il virus rallenta, ma l’Italia è sempre più arancione. Dopo i dubbi dell’Ema anche il Governo frena sulla quarta dose. Iss: La probabilità di reinfettarsi è più alta tra i non vaccinati (Di domenica 23 gennaio 2022) l’Italia continua a cambiare colore: altre quattro regioni, infatti, sono passate in arancione. Si tratta di Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Puglia e Sardegna invece passano in giallo. A stabilirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato una nuova ordinanza (leggi l’articolo). Le arancioni si aggiungono alla Valle d’Aosta che aveva cambiato colore la scorsa settimana e che ha rischiato il passaggio in zona rossa. ITALIA A COLORI. Così nella geografia del virus rimangono in bianco, quindi con dei parametri di occupazione degli ospedali sotto la soglia stabilita Basilicata, Molise e Umbria. La media delle terapie intensive occupate in tutta Italia è al 17,3 per cento, in area medica è al 31,6 per cento. Ci sono 2011 nuovi contagiati settimanali su 100mila abitanti. È quanto emerge dagli indicatori ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 23 gennaio 2022)continua a cambiare colore: altre quattro regioni, infatti, sono passate in. Si tratta di Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Puglia e Sardegna invece passano in giallo. A stabilirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato una nuova ordinanza (leggi l’articolo). Le arancioni si aggiungono alla Valle d’Aosta che aveva cambiato colore la scorsa settimana e che ha rischiato il passaggio in zona rossa. ITALIA A COLORI. Così nella geografia delrimangono in bianco, quindi con dei parametri di occupazione degli ospedali sotto la soglia stabilita Basilicata, Molise e Umbria. La media delle terapie intensive occupate in tutta Italia è al 17,3 per cento, in area medica è al 31,6 per cento. Ci sono 2011 nuovi contagiati settimanali su 100mila abitanti. È quanto emerge dagli indicatori ...

