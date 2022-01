Il dolore della madre di Lorenzo Parelli: «È uscito per andare a scuola e non è mai tornato. Ora voglio la verità» (Di domenica 23 gennaio 2022) «È triste che un ragazzo di 18 anni esca per andare a scuola e non torni a casa». Maria Elena Dentesano, madre di Lorenzo Parelli, non dà la colpa a nessuno per la scomparsa di suo figlio, il 18enne che il 21 gennaio è morto nel suo ultimo giorno di stage non retribuito. «Non voglio incolpare nessuno ma capire cos’è successo. Non sappiamo ancora nulla», ha raccontato la mamma a Ivan Petrucco, sindaco di Castions di Strada, in Friuli Venezia Giulia. «Lorenzo era un ragazzo dal carattere buono con la “b” maiuscola, si adoperava in famiglia e con gli amici con disponibilità e generosità senza misura, sempre pronto a organizzare ritrovi ed eventi con l’unico scopo di stare in compagnia e in allegria. Amava ridere e scherzare. Un anno fa aveva acquistato la sua prima ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022) «È triste che un ragazzo di 18 anni esca pere non torni a casa». Maria Elena Dentesano,di, non dà la colpa a nessuno per la scomparsa di suo figlio, il 18enne che il 21 gennaio è morto nel suo ultimo giorno di stage non retribuito. «Nonincolpare nessuno ma capire cos’è successo. Non sappiamo ancora nulla», ha raccontato la mamma a Ivan Petrucco, sindaco di Castions di Strada, in Friuli Venezia Giulia. «era un ragazzo dal carattere buono con la “b” maiuscola, si adoperava in famiglia e con gli amici con disponibilità e generosità senza misura, sempre pronto a organizzare ritrovi ed eventi con l’unico scopo di stare in compagnia e in allegria. Amava ridere e scherzare. Un anno fa aveva acquistato la sua prima ...

Advertising

sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa d… - DiMarzio : Volevo ringraziare tutti quelli che hanno già dedicato pensieri dolci e parole affettuose, i primi striscioni negli… - Frosinone1928 : Il Frosinone Calcio si unisce al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, indimenticabile… - GuglielminaS : RT @GerberArancio: “Ogni incontro implicava una separazione, e così sarebbe stato finché la vita fosse stata mortale. In ogni incontro c'er… - rtl1025 : ?? 'Quanto dolore sentiamo nel vedere fratelli e sorelle nostri morire sul mare perché non li lasciano sbarcare'. L… -