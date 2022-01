GF Vip, ennesima discussione tra Sophie e Alessandro: le valigie del gieffino fuori dalla stanza (Di domenica 23 gennaio 2022) Poco dopo la fine dell’ultima puntata del GF Vip, avvenuta venerdì, tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è scoppiato l’ennesimo litigio. Tra i due ragazzi, infatti, non mancano le discussioni. valigie fuori dalla stanza – Il motivo dell’ultima discussione sarebbe la vicinanza dell’ex tronista con Delia Duran. Basciano si è infatti arrabbiato con Sophie per quest’ultima L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Poco dopo la fine dell’ultima puntata del GF Vip, avvenuta venerdì, traCodegoni eBasciano è scoppiato l’ennesimo litigio. Tra i due ragazzi, infatti, non mancano le discussioni.– Il motivo dell’ultimasarebbe la vicinanza dell’ex tronista con Delia Duran. Basciano si è infatti arrabbiato conper quest’ultima L'articolo

Advertising

ParliamoDiNews : GF Vip 6: ennesima lite fra Alessandro e Sophie e lei rivela la sconcertante proposta che gli aveva fatto | Il Vico… - ParliamoDiNews : Giulia De Lellis affossa il GF Vip di Signorini: l`ennesima stoccata #giulia #lellis #affossa #signorini #lennesima… - mirellaladini : RT @ilgiornale: Ennesima discussione in studio tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe al Gf Vip: le due opinioniste sono ormai arrivate ai fe… - ilgiornale : Ennesima discussione in studio tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe al Gf Vip: le due opinioniste sono ormai arriva… - fanpage : Durante l'ennesima lite in diretta, Delia ha invitato Soleil Sorge a cercarla su Wikipedia per capire la carriera c… -