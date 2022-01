Formula Uno, Colombia next stop? Il Governo sudamericano al lavoro (Di domenica 23 gennaio 2022) Una nuova tappe nelle Americhe per la Formula Uno che potrebbe essere ospitata anche dalla Colombia. Sono già stati allacciati i primi rapporti per capire la fattibilità di questa opzione, con il Governo dello Stato sudamericano pronto ad entrare a pieno titolo nel Circus più famoso ed importante delle quattro ruote. La città individuata per la corsa è Barranquilla, la quarta più popolosa del Paese. Formula Uno, Colombia pronta ad entrare in calendario? Ecco le parole, rilasciate a El Tiempo, dal Presidente della Repubblica Ivan Duque: “Nel nostro team puntiamo a realizzare i sogni. Il sindaco di Barranquilla, Jaime Pumarejo, mi ha detto che c’è la possibilità di presentare un progetto per ospitare un circuito di Formula 1. Sembra una cosa lontana, ma in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Una nuova tappe nelle Americhe per laUno che potrebbe essere ospitata anche dalla. Sono già stati allacciati i primi rapporti per capire la fattibilità di questa opzione, con ildello Statopronto ad entrare a pieno titolo nel Circus più famoso ed importante delle quattro ruote. La città individuata per la corsa è Barranquilla, la quarta più popolosa del Paese.Uno,pronta ad entrare in calendario? Ecco le parole, rilasciate a El Tiempo, dal Presidente della Repubblica Ivan Duque: “Nel nostro team puntiamo a realizzare i sogni. Il sindaco di Barranquilla, Jaime Pumarejo, mi ha detto che c’è la possibilità di presentare un progetto per ospitare un circuito di1. Sembra una cosa lontana, ma in ...

