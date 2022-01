Eternals, che confusione: alcuni fan pensano che Ikaris e Bucky siano la stessa persona (Di domenica 23 gennaio 2022) A quanto pare i fan Marvel fanno un po' confusione tra il protagonista di Eternals, l'Ikaris di Richard Madden, e il Bucky Barnes di Sebastian Stan. Con l'uscita di Eternals su Disney+, alcuni fan sembrano confusi su una cosa... È Sebastian Stan o Richard Madden quello nel film? Ikaris e Bucky sono la stessa persona? Eternals aveva già fatto il suo debutto nelle sale lo scorso novembre, ma forse rivederlo in streaming come altri prodotti prodotti Marvel su Disney+, come ad esempio The Falcon and The Winter Soldier, ha creato un po' di confusione nella mente di alcuni spettatori, convinti che i due attori/personaggi siano la ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 gennaio 2022) A quanto pare i fan Marvel fanno un po'tra il protagonista di, l'di Richard Madden, e ilBarnes di Sebastian Stan. Con l'uscita disu Disney+,fan sembrano confusi su una cosa... È Sebastian Stan o Richard Madden quello nel film?sono laaveva già fatto il suo debutto nelle sale lo scorso novembre, ma forse rivederlo in streaming come altri prodotti prodotti Marvel su Disney+, come ad esempio The Falcon and The Winter Soldier, ha creato un po' dinella mente dispettatori, convinti che i due attori/ggila ...

