Covid: Bonaccini, con autotest evitiamo pandemia burocratica (Di domenica 23 gennaio 2022) "Dobbiamo evitare come Paese che la pandemia sanitaria si trasformi in pandemia burocratica". Lo ha detto il presidente dell'Emilia - Romagna Stefano Bonaccini a 'Domenica In' su Raiuno, raccontando l'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) "Dobbiamo evitare come Paese che lasanitaria si trasformi in". Lo ha detto il presidente dell'Emilia - Romagna Stefanoa 'Domenica In' su Raiuno, raccontando l'...

Advertising

CorriereQ : Covid: Bonaccini, con autotest evitiamo pandemia burocratica - Carolin70270912 : #MaraVenier non è di parte ?? si evince dai suoi ospiti #Sileri #Bonaccini #Lefoche #Bassetti per parlare, udite udite, di #Covid - PaoloPintonello : Ridateci Bonaccini Se queste sono le idee del nuovo presidente delle regioni...... Dovremmo andare in ospedale a f… - rotovisor : #Piazzapulita 'Pandemia burocratica', dice bene Bonaccini. L'eccesso di norme e procedimenti ci asfissiava anche pr… - PiazzapulitaLA7 : La corsa a ostacoli verso il Quirinale tra covid e divisioni sui candidati. L’ondata di omicron, la convivenza con… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonaccini Covid: Bonaccini, con autotest evitiamo pandemia burocratica "Bisogna cercare regole e modalità - ha detto Bonaccini - per evitare di avere persone bloccate in casa per settimane. Da un lato snelliamo il sistema, sgraviamo i sanitari che possono occuparsi di ...

Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 23 gennaio 2022 ... la puntata si aprirà con un lungo spazio dedicato all'emergenza COVID - 19. A tal proposito, ... il l Professor Francesco Le Foche , quindi il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ...

Covid: Bonaccini, con autotest evitiamo pandemia burocratica - Politica ANSA Nuova Europa Covid: Bonaccini, con autotest evitiamo pandemia burocratica (ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - "Dobbiamo evitare come Paese che la pandemia sanitaria si trasformi in pandemia burocratica". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a 'Domenica In' ...

Programmi TV e Spettacolo Come ogni domenica, subito dopo il TG1, torna l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tantissimi gli ospiti di Mara Venier pronti a raccontarsi ...

"Bisogna cercare regole e modalità - ha detto- per evitare di avere persone bloccate in casa per settimane. Da un lato snelliamo il sistema, sgraviamo i sanitari che possono occuparsi di ...... la puntata si aprirà con un lungo spazio dedicato all'emergenza- 19. A tal proposito, ... il l Professor Francesco Le Foche , quindi il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano...(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - "Dobbiamo evitare come Paese che la pandemia sanitaria si trasformi in pandemia burocratica". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a 'Domenica In' ...Come ogni domenica, subito dopo il TG1, torna l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tantissimi gli ospiti di Mara Venier pronti a raccontarsi ...