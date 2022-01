Coppa del mondo di sci, Elena Curtoni trionfa in SuperG. Paura per Sofia Goggia: brutta caduta in pista (Di domenica 23 gennaio 2022) Elena Curtoni trionfa nel Super G sulla pista dell’Olympia di Cortina, valido per la Coppa del mondo di sci. La 30enne di Morbegno chiude in 1’20”98, precedendo di 9 centesimi l’austriaca Tamara Tippler. Terza la svizzera Michelle Gisin davanti a un’ottima Federica Brignone. Le brutte notizie invece riguardano Sofia Goggia: è caduta durante la discesa e ora si teme un nuovo infortunio. Solo ieri la campionessa azzurri aveva stupiti con la vittoria in discesa libera al rientro da un’altra caduta. Adesso si teme uno stop più lungo, che le impedirebbe di prendere parte alle Olimpiadi invernali di Pechino, al via il prossimo 4 febbraio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022)nel Super G sulladell’Olympia di Cortina, valido per ladeldi sci. La 30enne di Morbegno chiude in 1’20”98, precedendo di 9 centesimi l’austriaca Tamara Tippler. Terza la svizzera Michelle Gisin davanti a un’ottima Federica Brignone. Le brutte notizie invece riguardano: èdurante la discesa e ora si teme un nuovo infortunio. Solo ieri la campionessa azzurri aveva stupiti con la vittoria in discesa libera al rientro da un’altra. Adesso si teme uno stop più lungo, che le impedirebbe di prendere parte alle Olimpiadi invernali di Pechino, al via il prossimo 4 febbraio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Eurosport_IT : STRATOSFERICA! ?????? Sofia Goggia conquista la discesa libera di Cortina d'Ampezzo: sesta vittoria stagionale in Cop… - Coninews : ?? SOFI-JET COLPISCE ANCORA ?? Con una prova al cardiopalma Sofia #Goggia si aggiudica la discesa di Cortina d'Ampez… - GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Forzasuccesso : @Ilmsso Comunque grande giocata del Napoli non fare andare Osihmen in coppa d'Africa e non riuscire comunque ad ave… - fattoquotidiano : Coppa del mondo di sci, Elena Curtoni trionfa in SuperG. Paura per Sofia Goggia: brutta caduta in pista -