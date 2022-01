Conferenza futuro Europa: possibile una revisione dei trattati, lo annuncia commissaria Jourova (Di domenica 23 gennaio 2022) Lo annuncia la commissaria Ue alla trasparenza, Vera Jourova, a margine dei lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa in corso a Strasburgo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 23 gennaio 2022) LolaUe alla trasparenza, Vera, a margine dei lavori dellasuldell'in corso a Strasburgo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

sandrogozi : ?? Appuntamento ?? Mercoledì #25gennaio ore 19, conferenza sul futuro dell’Europa ???? Iniziamo insieme questo 2022… - wimganz : @NestSilvia @ROSS54PLL @vanabeau Però tempo fa in conferenza stampa,a precisa domanda se si vede in politica in fut… - rivamatteoriva : RT @sandrogozi: ?? Appuntamento ?? Mercoledì #25gennaio ore 19, conferenza sul futuro dell’Europa ???? Iniziamo insieme questo 2022 #Europa… - ActuRenaissance : RT @sandrogozi: ?? Appuntamento ?? Mercoledì #25gennaio ore 19, conferenza sul futuro dell’Europa ???? Iniziamo insieme questo 2022 #Europa… - danieledv79 : RT @sandrogozi: ?? Appuntamento ?? Mercoledì #25gennaio ore 19, conferenza sul futuro dell’Europa ???? Iniziamo insieme questo 2022 #Europa… -