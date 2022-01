Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2021-2022: Roeiseland leader, Wierer qualificata per la mass start olimpica! (Di domenica 23 gennaio 2022) Classifica Coppa DEL Mondo biathlon femminile GENERALE 1 Roeiseland MARTE OLSBU 651 2 ALIMBEKAVA DZINARA 589 3 OEBERG ELVIRA 563 4 HAUSER LISA THERESA 487 5 OEBERG HANNA 4826 Wierer DOROTHEA 430 7 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 425 8 SOLA HANNA 420 9 CHEVALIER-BOUCHET ANAIS 407 10 BESCOND ANAIS 39927 VITTOZZI LISA 18473 SANFILIPPO FEDERICA 21 Classifica Coppa DEL Mondo biathlon femminile SPRINT 1 Roeiseland MARTE OLSBU 299 2 OEBERG ELVIRA 246 3 ALIMBEKAVA DZINARA 244 4 SOLA HANNA 243 5 OEBERG HANNA 223 6 HAUSER LISA THERESA 199 7 BESCOND ANAIS 196 8 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 173 9 CHEVALIER-BOUCHET ANAIS 17310 Wierer DOROTHEA 15225 VITTOZZI LISA 85 66 ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022)DELGENERALE 1MARTE OLSBU 651 2 ALIMBEKAVA DZINARA 589 3 OEBERG ELVIRA 563 4 HAUSER LISA THERESA 487 5 OEBERG HANNA 4826DOROTHEA 430 7 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 425 8 SOLA HANNA 420 9 CHEVALIER-BOUCHET ANAIS 407 10 BESCOND ANAIS 39927 VITTOZZI LISA 18473 SANFILIPPO FEDERICA 21DELSPRINT 1MARTE OLSBU 299 2 OEBERG ELVIRA 246 3 ALIMBEKAVA DZINARA 244 4 SOLA HANNA 243 5 OEBERG HANNA 223 6 HAUSER LISA THERESA 199 7 BESCOND ANAIS 196 8 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE 173 9 CHEVALIER-BOUCHET ANAIS 17310DOROTHEA 15225 VITTOZZI LISA 85 66 ...

