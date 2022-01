Clamoroso in Rai, il ritorno all’ovile di Alberto Matano è realtà. Decisione incredibile! (Di domenica 23 gennaio 2022) Alberto Matano ritorna a al Tg1, l’annuncio è arrivato inaspettatamente, che cosa accadrà d’ora in avanti al fortunato programma La Vita in diretta? Alberto Matano ritorna al Tg1, lo ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 23 gennaio 2022)ritorna a al Tg1, l’annuncio è arrivato inaspettatamente, che cosa accadrà d’ora in avanti al fortunato programma La Vita in diretta?ritorna al Tg1, lo ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ringoringhetto : Striscia la Notizia, clamoroso 'scippo' alla Rai: un colpaccio senza precedenti, chi entra nel cast come inviato - SindoniGermana : RT @Vale_main890: #gfvip Ma vogliamo parlare del flop clamoroso di domenica del programma di bonolis, 'avanti un altro' su canale 5, di cui… - AlessiaAlesia : RT @Vale_main890: #gfvip Ma vogliamo parlare del flop clamoroso di domenica del programma di bonolis, 'avanti un altro' su canale 5, di cui… - Vale_main890 : #gfvip Ma vogliamo parlare del flop clamoroso di domenica del programma di bonolis, 'avanti un altro' su canale 5,… - GiovanniVerdoli : RT @ZeusMega: #AscoltiTv: Botto per #LaSposa con 5.938.000 mln e il 26,8% di share. Altro successo clamoroso per la fiction Rai e per quell… -