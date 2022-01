Australian Open 2022 oggi: ordine di gioco 24 gennaio, orari, programma, tv, streaming (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si apre ufficialmente la seconda settimana degli Australian Open 2022: cominciano le fasi che contano del primo Slam dell’anno, che sta facendo parlare parecchio in termini di tennis per quel che accade in entrambi i tabelloni. E di partite tutte da vedere ce ne saranno. In Italia l’obiettivo sarà puntato su Jannik Sinner, che cercherà i quarti contro il padrone di casa Alex de Minaur. La sessione diurna, però, inizierà con due singolari femminili di chiaro interesse: Collins-Mertens è la battaglia delle ex semifinaliste, mentre Halep-Cornet, sfida di grande esperienza, è un po’ a sorpresa, ma potrebbe raccontare l’una o l’altra storia in maniere diverse e ugualmente affascinanti. Sessione serale sulla Rod Laver Arena per Fritz-Tsitsipas e Kanepi-Sabalenka. Sulla Margaret Court Arena ci sono Cressy-Medvedev, sfida spettacolo se ce n’è ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si apre ufficialmente la seconda settimana degli: cominciano le fasi che contano del primo Slam dell’anno, che sta facendo parlare parecchio in termini di tennis per quel che accade in entrambi i tabelloni. E di partite tutte da vedere ce ne saranno. In Italia l’obiettivo sarà puntato su Jannik Sinner, che cercherà i quarti contro il padrone di casa Alex de Minaur. La sessione diurna, però, inizierà con due singolari femminili di chiaro interesse: Collins-Mertens è la battaglia delle ex semifinaliste, mentre Halep-Cornet, sfida di grande esperienza, è un po’ a sorpresa, ma potrebbe raccontare l’una o l’altra storia in maniere diverse e ugualmente affascinanti. Sessione serale sulla Rod Laver Arena per Fritz-Tsitsipas e Kanepi-Sabalenka. Sulla Margaret Court Arena ci sono Cressy-Medvedev, sfida spettacolo se ce n’è ...

