Studente morto in azienda, Kaladich (Fidae): "Siamo vicini alla famiglia, una tragedia che non dovrà mai più ripetersi"

La Presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich, il Consiglio Nazionale e tutta la Fidae esprimono le loro condoglianze e si stringono attorno alla famiglia, agli amici e ai compagni di scuola di Lorenzo Parelli, Studente 18ennne dell'Istituto Barzi di Udine, una scuola iscritta alla Fidae e guidata da Don Lorenzo Teston, Presidente Fidae del Friuli Venezia Giulia.

Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - ZanAlessandro : Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto s… - il_pucciarelli : È morto uno studente di 18 anni mentre lavorava, ma pure di fronte a questo bisogna cercare la battuta “sfrontata”,… - nonsonpago1 : RT @Agenzia_Ansa: Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stage in u… - IPopolino : RT @Tg3web: È morto all'ultimo giorno di stage in un'azienda metalmeccanica vicino Udine. La fine di Lorenzo Parelli, studente diciottenne,… -