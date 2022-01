Sinner-Daniel in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di sabato 22 gennaio 2022) Jannik Sinner contenderà l’accesso agli ottavi di finale degli Australian Open 2022 a Taro Daniel, nel contesto del terzo turno del torneo Slam Australiano. L’altoatesino ha eliminato in serie Joao Sousa e Steve Johnson, senza lasciar per strada alcun set; percorso netto anche per quanto concerne il giapponese, il quale, dopo aver superato le qualificazioni, ha sconfitto nettamente sia Tomas Barrios Vera che Andy Murray. Appuntamento significativo per l’azzurro, il quale dovrà dimostrare la propria maturità dopo due anni a grandi livelli nel circuito maggiore; considerando l’exploit del 2021 e l’ingresso in top 10, Sinner tenterà la prima vera affermazione Slam sul cemento Australiano; di fronte a lui un giocatore ostico come il nipponico ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Jannikcontenderà l’accesso agli ottavi di finale deglia Taro, nel contesto del terzo turno del torneo Slamo. L’altoatesino ha eliminato in serie Joao Sousa e Steve Johnson, senza lasciar per strada alcun set; percorso netto anche per quanto concerne il giapponese, il quale, dopo aver superato le qualificazioni, ha sconfitto nettamente sia Tomas Barrios Vera che Andy Murray. Appuntamento significativo per l’azzurro, il quale dovrà dimostrare la propria maturità dopo due anni a grandi livelli nel circuito maggiore; considerando l’exploit del 2021 e l’ingresso in top 10,tenterà la prima vera affermazione Slam sul cementoo; di fronte a lui un giocatore ostico come il nipponico ...

