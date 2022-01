Se il no di Berlusconi apre il vaso di Pandora (del centrodestra) (Di sabato 22 gennaio 2022) Più del voto poté il veto. Dalla stanza Zoom in cui si è assembrato il vertice del centrodestra saettano due notizie che riazzerano il gioco per il Quirinale. Silvio Berlusconi fa un passo indietro. Mario Draghi deve restare a Palazzo Chigi. Due no, uno dopo l’altro, che rimescolano le carte. Il Cavaliere non partecipa al vertice. È Livia Ronzulli, fedelissima della prima ora, a leggere la nota più attesa. C’è la rinuncia, ed è in pieno stile Berlusconi. “Ho verificato l’esistenza di numeri sufficienti – garantisce il Cavaliere – ma dopo una lunga riflessione con i ”miei familiari” e i dirigenti di Fi sulla mia candidatura ho deciso di fare un gesto di ”responsabilità nazionale” e ritirarmi dalla corsa quirinalizia”. Un paio di minuti e dalla coalizione partono le veline. Batte le mani la Lega, il centrodestra “è ... Leggi su formiche (Di sabato 22 gennaio 2022) Più del voto poté il veto. Dalla stanza Zoom in cui si è assembrato il vertice delsaettano due notizie che riazzerano il gioco per il Quirinale. Silviofa un passo indietro. Mario Draghi deve restare a Palazzo Chigi. Due no, uno dopo l’altro, che rimescolano le carte. Il Cavaliere non partecipa al vertice. È Livia Ronzulli, fedelissima della prima ora, a leggere la nota più attesa. C’è la rinuncia, ed è in pieno stile. “Ho verificato l’esistenza di numeri sufficienti – garantisce il Cavaliere – ma dopo una lunga riflessione con i ”miei familiari” e i dirigenti di Fi sulla mia candidatura ho deciso di fare un gesto di ”responsabilità nazionale” e ritirarmi dalla corsa quirinalizia”. Un paio di minuti e dalla coalizione partono le veline. Batte le mani la Lega, il“è ...

