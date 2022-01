Scomparso Gianni Di Marzio | l’annuncio del figlio Gianluca sui social

(Di sabato 22 gennaio 2022) È venuto a mancareDi, ex allenatore anche in Serie A e padre di, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato

Un gravissimo lutto per il mondo del calcio. È, a 82 anni,Di Marzio . Napoletano, era stato negli anni '70 un allenatore di grande successo, portando il Catanzaro in serie A. Nel 1977 diventò l'allenatore del Napoli , guidato ...All'età di 82 anni, si è spentoDi Marzio, allenatore, consulente di mercato e commentatore tv: cordoglio nel mondo del calcioE' morto a 82 anniDi Marzio, figura importante del mondo del calcio. La redazione di Calciomercato.it si stringe attorno al collega Gianluca e a tutta la famiglia di Marzio in questo momento di dolore ed esprime ...Lutto nel mondo del calcio. All’età di 82 anni è scomparso l’ex allenatore del Napoli (e non solo) Gianni Di Marzio Lutto nel mondo del calcio italiano: Gianni Di Marzio, ex allenatore, è scomparso ...L’ex allenatore di Serie A e commentatore televisivo Gianni Di Marzio è scomparso poche ore fa all’età di 82 anni: in carriera le panchine di Napoli, Genoa e Palermo ADDIO. Lutto nel calcio italiano.