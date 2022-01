Risultati e classifica seconda manche slalom maschile Kitzbuhel 2022: vince Ryding. Sala 6º migliore degli azzurri (Di sabato 22 gennaio 2022) Sembrava dovesse essere una giornata di trionfo per i colori azzurri a Kitzbuhel, si è tramutata in una disfatta. Alex Vinatzer, primo dopo la prima manche, commette un errore alla terza porta e chiude addirittura in 18ª posizione. Fa meglio di lui, di pochissimo, il secondo della prima manche, il francese Clement Noel, 15º. Addirittura fuori il leader del pettorale rosso e terzo dopo la prima manche, il norvegese Sebastian Foss-Solevaag. A vincere la sesta prova di slalom speciale della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021/2022 è stato il britannico Dave Ryding, primo britannico, maschi e femmine non fa differenza, a vincere una gara di CDM. L’esperto slalomista è stato bravo ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Sembrava dovesse essere una giornata di trionfo per i colori, si è tramutata in una disfatta. Alex Vinatzer, primo dopo la prima, commette un errore alla terza porta e chiude addirittura in 18ª posizione. Fa meglio di lui, di pochissimo, il secondo della prima, il francese Clement Noel, 15º. Addirittura fuori il leader del pettorale rosso e terzo dopo la prima, il norvegese Sebastian Foss-Solevaag. Are la sesta prova dispeciale della Coppa del Mondo di sci alpino2021/è stato il britannico Dave, primo britannico, maschi e femmine non fa differenza, are una gara di CDM. L’espertoista è stato bravo ...

Advertising

sportface2016 : A #Kitzbuehel vince #Ryding, #Sala sesto. #Vinatzer che peccato! - SalentoSport : #LIVE! #SERIEB – #Risultati 20ª giornata, #classifica e prossimo turno - motorboxcom : #WRC Mattina ricca di colpi di scena al #RallyeMonteCarlo: #Ogier torna primo, #Evans esce, problemi per le… - sportparma : La 20ª giornata di serie B: risultati e classifica live - sportface2016 : Italia show a #Kitzbuhel! #Vinatzer in testa dopo la prima manche, ma ci sono anche #Razzoli, #Sala e #Gross in top… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati classifica Sci, Slalom Kitzbühel: il britannico Ryding vince davanti a Braathen. Sesto Sala Per l'Italia in classifica ci sono T ommaso Sala buon 6/o in 1.42.12 e Simon Maurberger 9/o in 1.42.27. Domani, meteo permettendo, è in programma la seconda discesa sulla Streif con Dominik Paris ...

Andreazzoli: 'Una fortuna e una soddisfazione incontrare Mourinho' Volevamo seguire un percorso per ottenere questi risultati nel corso della stagione, il tempo ti dà ... e mi sembra altrettanto ovvio che il nostro obiettivo è migliorare la classifica. Speriamo di ...

Risultati classifica Serie A live: Verona-Bologna apre la giornata Calcio News 24 Genoa-Udinese, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE A Marassi c'è l'esordio contro l'Udinese per il neo allenatore del Genoa, Alexander Blessin. Il tedesco parte con un 4-2-3-1: Destro è la prima punta, alle spalle gioca il tridente Ekuban-Portanova-Ye ...

LIVE TJ - JUVENTUS WOMEN-FIORENTINA - 0-0 - Subito in avanti le bianconere 7' - Cerca la grande giocata Hurtig sul lancio di Cernoia, ma la svedese non è riuscita a colpire il pallone al volo. Juve sempre in avanti. 6' - Mascarello ...

Per l'Italia inci sono T ommaso Sala buon 6/o in 1.42.12 e Simon Maurberger 9/o in 1.42.27. Domani, meteo permettendo, è in programma la seconda discesa sulla Streif con Dominik Paris ...Volevamo seguire un percorso per ottenere questinel corso della stagione, il tempo ti dà ... e mi sembra altrettanto ovvio che il nostro obiettivo è migliorare la. Speriamo di ...A Marassi c'è l'esordio contro l'Udinese per il neo allenatore del Genoa, Alexander Blessin. Il tedesco parte con un 4-2-3-1: Destro è la prima punta, alle spalle gioca il tridente Ekuban-Portanova-Ye ...7' - Cerca la grande giocata Hurtig sul lancio di Cernoia, ma la svedese non è riuscita a colpire il pallone al volo. Juve sempre in avanti. 6' - Mascarello ...