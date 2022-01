Rifiuta di indossare la mascherina in aereo e si abbassa i pantaloni davanti a una hostess: ora rischia 20 anni di carcere (Di sabato 22 gennaio 2022) È accusato di avere «aggredito e intimidito l’equipaggio» del volo New York-Dublino della Delta e ora per lui potrebbero aprirsi le porte del carcere. Shane McInerney, cittadino irlandese di 29 anni, si è Rifiutato di indossare la mascherina sul volo, ha poi lanciato una lattina contro un altro passeggero e infine si è abbassato pantaloni e mutande davanti a una hostess. Ora rischia fino a 20 anni di carcere. L’episodio, scrive il Guardian, risale al 7 gennaio scorso. L’uomo verrà processato negli Stati Uniti. McInerney doveva andare in Florida per lavorare in una accademia di calcio. Una settimana dopo è comparso davanti a un giudice e ora è libero su cauzione. La ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) È accusato di avere «aggredito e intimidito l’equipaggio» del volo New York-Dublino della Delta e ora per lui potrebbero aprirsi le porte del. Shane McInerney, cittadino irlandese di 29, si èto dilasul volo, ha poi lanciato una lattina contro un altro passeggero e infine si ètoe mutandea una. Orafino a 20di. L’episodio, scrive il Guardian, risale al 7 gennaio scorso. L’uomo verrà processato negli Stati Uniti. McInerney doveva andare in Florida per lavorare in una accademia di calcio. Una settimana dopo è comparsoa un giudice e ora è libero su cauzione. La ...

