Quirinale, Mattarella chiude mandato. Un settennato senza bis? (Di sabato 22 gennaio 2022) Il settennato di Sergio Mattarella al Colle termina il 3 febbraio prossimo e lunedì 24 gennaio cominceranno le votazioni per l`elezione del suo successore. Un periodo, quello del giurista siciliano, trascorso al Colle in coincidenza con l`esplosione del modello politico sovranista, populista - apparso in tutta la sua interezza dopo le elezioni politiche del 2013 - targato M5S. Urne che provocarono, vista l`incapacità dei partiti (tradizionali e emergenti) di trovare una sintesi di governo, uno stallo preoccupante. Dopo la crisi politica ed economica del 2011, che portò Giorgio Napolitano di fatto a sostituire il premier in carica Silvio Berlusconi con Mario Monti, i partiti, il Parlamento, non riuscirono a creare un modello di governo efficace, tanto meno dopo le elezioni del 2013.I partiti di fatto furono obbligati a rivolgersi a Napolitano perché ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella all’Assemblea generale della Corte Suprema di Cassazione per l’inaugurazione dell’anno gi… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella: 'Con Sergio #Lepri scompare un prestigioso direttore, maestro di professi… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto-legge per permettere ai grandi elettori in… - MMastrantuono : RT @lucianoghelfi: #Quirinale, il presidente uscente #Mattarella trascorrerà il fine settimana nella sua casa di #Palermo. Da lì seguirà an… - uncletomablogZ : RT @lercionotizie: #ultimora Quirinale, Mattarella posticipa le votazioni per non far rinviare il processo a Berlusconi -