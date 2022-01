Perché ai grillini conviene votare Berlusconi (Di sabato 22 gennaio 2022) Ieri ho avuto un’illuminazione: contrariamente a quanto finora scritto, mi auguro che Mario Draghi diventi presidente della Repubblica. Ora che ve la racconto capirete che non è proprio un’illuminazione quanto, piuttosto, la prova della semplicità del mio cervello. Ma tant’è. Ordunque, dovete sapere che durante gli ultimi 12 mesi ho sempre pensato, ed ho avuto l’occasione di scriverlo, che Draghi al Quirinale non mi piaceva. Ma ragionavo da uomo di scienza, cioè da sempliciotto: Mario Draghi, argomentavo tra me e me, non mi fa simpatia (spero nessuno, né Mario Draghi medesimo, me ne voglia: dopotutto non si può essere simpatici a tutti), ergo al Quirinale non ce lo vorrei, dicevo. Ma che stupido che sono stato! V’è un’ottima ragione per votare Mario Draghi e metterlo al Colle, invece, ed è la ragion di Stato: promoveatur ut moveatur. Finora, da presidente del Consiglio ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 22 gennaio 2022) Ieri ho avuto un’illuminazione: contrariamente a quanto finora scritto, mi auguro che Mario Draghi diventi presidente della Repubblica. Ora che ve la racconto capirete che non è proprio un’illuminazione quanto, piuttosto, la prova della semplicità del mio cervello. Ma tant’è. Ordunque, dovete sapere che durante gli ultimi 12 mesi ho sempre pensato, ed ho avuto l’occasione di scriverlo, che Draghi al Quirinale non mi piaceva. Ma ragionavo da uomo di scienza, cioè da sempliciotto: Mario Draghi, argomentavo tra me e me, non mi fa simpatia (spero nessuno, né Mario Draghi medesimo, me ne voglia: dopotutto non si può essere simpatici a tutti), ergo al Quirinale non ce lo vorrei, dicevo. Ma che stupido che sono stato! V’è un’ottima ragione perMario Draghi e metterlo al Colle, invece, ed è la ragion di Stato: promoveatur ut moveatur. Finora, da presidente del Consiglio ...

