Napoli, Lozano sicuro: "Noi più forti dell'Inter, il campionato è ancora lungo"

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Hirving Lozano è apparso piuttosto sicuro della forza del Napoli. L'attaccante messicano ha dichiarato: "Non giochiamo a nascondino, ma per lo scudetto. Inter e Milan vanno veloci, ma noi siamo forti e dobbiamo guardare in alto. Non dimentichiamoci che il campionato è ancora lungo". Lozano ha poi fatto un paragone tra i partenopei e i nerazzurri, capolisti: "Possiamo reggere il confronto con loro. Anzi, a dir la verità siamo più forti sotto ogni aspetto".

