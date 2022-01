Napoli, Lozano: «Obiettivo? Arrivare primi. Infortunio? Ho temuto di perdere l’occhio» (Di sabato 22 gennaio 2022) L’esterno messicano del Napoli, Hirving Lozano, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera. Ecco le sue parole sulla lotta scudetto Lozano parla della lotta scudetto al Corriere della Sera. Le sue parole: Obiettivo – «Primo. Giochiamo per lo scudetto, non ci nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan che vanno veloci. Noi possiamo reggere il confronto con l’Inter, anzi siamo più forti. Giocatore per giocatore, uomo per uomo: qui il valore è più alto». Infortunio MESSICO – «Momenti di terrore, il dolore era fortissimo. Ho temuto di perdere l’occhio. E non volevo rassegnarmi all’idea che non avrei più potuto giocare a calcio. I medici sono stati tempestivi e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) L’esterno messicano del, Hirving, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera. Ecco le sue parole sulla lotta scudettoparla della lotta scudetto al Corriere della Sera. Le sue parole:– «Primo. Giochiamo per lo scudetto, non ci nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan che vanno veloci. Noi possiamo reggere il confronto con l’Inter, anzi siamo più forti. Giocatore per giocatore, uomo per uomo: qui il valore è più alto».MESSICO – «Momenti di terrore, il dolore era fortissimo. Hodi. E non volevo rassegnarmi all’idea che non avrei più potuto giocare a calcio. I medici sono stati tempestivi e ...

