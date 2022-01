Morte Serena Mollicone, “prima strattonata e picchiata e poi soffocata” (Di sabato 22 gennaio 2022) . A dirlo è la perizia del medico legale Cristina Cattaneo Nel corso dell’udienza del processo per la Morte di Serena Mollicone sono emersi i dettagli sulla causa della Morte della studentessa di Arce (Frosinone) morta in circostanze mai del tutto chiarite il primo giugno 2001. Il suo corpo fu ritrovato due giorni dopo in un boschetto ad Anitrella. A vent’anni dai fatti la professoressa Cristina Cattaneo, l’anatomopatologa del Labanof di Milano, incaricata di analizzare i resti della giovane dopo la riesumazione nel 2016, ha fatto chiarezza su cosa è accaduto alla giovane. “Serena Mollicone asfissiata con un sacchetto in testa”, dopo una colluttazione e un trauma compatibile con l’impatto “tra il cranio e la porta della caserma dei Carabinieri di #Arce“. Cristina Cattaneo all’udienza ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 gennaio 2022) . A dirlo è la perizia del medico legale Cristina Cattaneo Nel corso dell’udienza del processo per ladisono emersi i dettagli sulla causa delladella studentessa di Arce (Frosinone) morta in circostanze mai del tutto chiarite il primo giugno 2001. Il suo corpo fu ritrovato due giorni dopo in un boschetto ad Anitrella. A vent’anni dai fatti la professoressa Cristina Cattaneo, l’anatomopatologa del Labanof di Milano, incaricata di analizzare i resti della giovane dopo la riesumazione nel 2016, ha fatto chiarezza su cosa è accaduto alla giovane. “asfissiata con un sacchetto in testa”, dopo una colluttazione e un trauma compatibile con l’impatto “tra il cranio e la porta della caserma dei Carabinieri di #Arce“. Cristina Cattaneo all’udienza ...

