Morta la cagnolina abbandonata tra i rifiuti a Cesano Maderno

È Morta la piccola cagnolina maltese trovata tra i rifiuti in Brianza. Purtroppo non ce l'ha fatta la cucciola abbondonata tra l'immondizia a Cesano Maderno e salvata giovedì scorso da un operatore ecologico. La storia della piccola maltese di solo due mesi aveva commosso tantissime persone e le richieste di adozione non hanno tardato ad arrivare. L'articolo proviene da Il Notiziario.

