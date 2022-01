McDonald’s ironizza con Microsoft | “Stai cercando di comprare anche me?” | scambio di tweet tra colossi

Leggi su computermagazine

(Di sabato 22 gennaio 2022) Unodiilare che vede protagonisti. Il recente colpo diXbox, che ha acquisito Activision Blizzard per quasi 70 miliardi di dollari, è stato la scintilla per questo curioso e divertenteditra giganti. Xbox vs, il siparietto di Twitter – 21012022 www.computermagazine.itA volte è bene non prendersi troppo sul serio e tentare diresulle questioni più delicate. E i social, per questo, sono il posto ideale dove lasciarsi andare. A farlo sono due veri e propri: il primo, di cui stiamo ampiamente parlando negli ultimi giorni a causa del suo recente acquisto da quasi 70 miliardi di dollari, è ...