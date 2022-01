LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: pazzesca Sofia Goggia, è prima con tanti rischi! (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.15 E ALLE 13.45 11.50: Questa la classifica dopo 10 discese: 1 Goggia Sofia ITA 1:06.98 2 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:07.18 +0.20 3 SUTER Corinne SUI 1:07.31 +0.33 4 PUCHNER Mirjam AUT 1:07.35 +0.37 5 GISIN Michelle SUI 1:07.42 +0.44 11.49: Aveva recuperato nella parte centrale la norvegese Mowinckel, poi ha perso tanto nel finale chiudendo a 59 centesimi, sesta 11.48: Mowinckel all’intermedio ha 26 centesimi di ritardo 11.47: Bella gara della svizzera Suter che chiude al terzo posto a 33 centesimi da Goggia che ha compiuto un capolavoro. Mowinckel può mettere in dubbio la leadership di Goggia 11.46: Suter è in ritardo di 24 centesimi all’intermedio 11.45: Che ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.15 E ALLE 13.45 11.50: Questa la classifica dopo 10 discese: 1ITA 1:06.98 2 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:07.18 +0.20 3 SUTER Corinne SUI 1:07.31 +0.33 4 PUCHNER Mirjam AUT 1:07.35 +0.37 5 GISIN Michelle SUI 1:07.42 +0.44 11.49: Aveva recuperato nella parte centrale la norvegese Mowinckel, poi ha perso tanto nel finale chiudendo a 59 centesimi, sesta 11.48: Mowinckel all’intermedio ha 26 centesimi di ritardo 11.47: Bella gara della svizzera Suter che chiude al terzo posto a 33 centesimi dache ha compiuto un capolavoro. Mowinckel può mettere in dubbio la leadership di11.46: Suter è in ritardo di 24 centesimi all’intermedio 11.45: Che ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Discesa libera #Cortina 2022, sci alpino femminile: inizio ore 11.30 @_SuperNews_ #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: pettorali e quando parte Sofia Goggia - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Kitzbuehel 2022, sci alpino maschile: manche ore 10.15/13.45 @_SuperNews_ #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova Cortina in DIRETTA: Sofia Goggia ancora prima! Federica Brignone settima - rtl1025 : ?? 'Consiglio per tornare in pista da #sci è quello di essere preparati dal punto di vista atletico e preparati anch… -