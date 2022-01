Lazio-Atalanta si gioca | la squadra di Gasperini è partita per Roma

(Di sabato 22 gennaio 2022)si. I positivi nelladisono 7, non è emerso alcun nuovo positivo dopo le incertezze di ieri, dunque il gruppo è partito per. Il pericolo di un rinvio rientra. L’dovrà affrontare un viaggio di circa tre ore per arrivare nella Capitale e fare a meno di diversi titolari. Unaimportante per la classifica, con i nerazzurri che vorrebbero accorciare le distanze con le tre squadre che li precedono ed allungare con chi, invece, resta dietro. Il match è in programma allo Stadio Olimpico dialle 20.45, fa parte della 23esima giornata del campionato di Serie A. L'articolo ilNapolista.

L'è ufficialmente partita per Roma. La compagine orobica, dopo i casi di positività ...c'è il numero minimo per poter scendere in campo questa sera allo stadio Olimpico di Roma contro la, ...Esito negativo per tutti i giocatori dopo l'ultimo giro di tamponi BERGAMO - L'è ufficialmente partita per Roma. La compagine orobica, dopo i casi di positività ...di Roma contro la, nel ...Si ritorna in campo con la ventitreesima giornata di Serie A: è tempo del match tra Lazio ed Atalanta, orario e dove vederla in tv. Orario di Lazio-Atalanta e dove vederla in tv o in streaming. Si ...L’Atalanta giocherà a ranghi ridotti ma anche più compatti, i biancocelesti invece possono far male con i riposati Zaccagni ed Immobile Dieci i gol segnati dalla Lazio nelle ultime tre partite casalin ...