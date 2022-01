Golf, PGA Tour: Patrick Cantlay guida The American Express dopo 36 buche. Ottimo Molinari, 12° (Di sabato 22 gennaio 2022) Archiviato il secondo giro del The American Express a La Quinta in California. A differenza della maggior parte dei tornei dei circuiti maggiori, qui il taglio non avviene dopo 36 buche bensì al termine del terzo giro, quando tutti i giocatori avranno completato il proprio giro su ognuno dei tre percorsi del torneo: il La Quinta Country Club, lo Stadium Course e il Nicklaus Tournament Course. Lo statunitense Patrick Cantlay guida la classifica dopo i primi due giri, grazie ad un -4 di giornata sul Nicklaus Tournament Course che, sommato allo straordinario -10 di ieri, lo porta in testa da solo a metà gara. A un colpo di distanza dal leader troviamo il connazionale Tom Hoge autore di un Ottimo giro in ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Archiviato il secondo giro del Thea La Quinta in California. A differenza della maggior parte dei tornei dei circuiti maggiori, qui il taglio non avviene36bensì al termine del terzo giro, quando tutti i giocatori avranno completato il proprio giro su ognuno dei tre percorsi del torneo: il La Quinta Country Club, lo Stadium Course e il Nicklausnament Course. Lo statunitensela classificai primi due giri, grazie ad un -4 di giornata sul Nicklausnament Course che, sommato allo straordinario -10 di ieri, lo porta in testa da solo a metà gara. A un colpo di distanza dal leader troviamo il connazionale Tom Hoge autore di ungiro in ...

