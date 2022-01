Giustizia | presidente C Appello | ' Milano eccellenza' per calo arretrati**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 gennaio 2022), 22 feb. (Adnkronos) - La realtà dei tribunali del distretto della Corte milanese rappresenta "un'per come è stato negli ultimi anni smaltito l'arretrato, per come la durata delle pendenze si è accorciata, per la ridotta incidenza sulle spese dello Stato dei ricorsi ex legge Pinto (eccessiva durata dei processi, ndr)". E' un passaggio della relazione di Giuseppe Ondei,della corte d'dipronunciato durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. La durata media dei procedimenti della corte d'di"continua a diminuire" attestandosi nell'anno giudiziario 2020-2021 a 15,6 mesi per il settore civile e a 10,5 mesi per il settore lavoro, nel precedente anno giudiziario 2019-2020 era rispettivamente di 16,2 e 13,1 mesi. ...