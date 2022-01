GF Vip, la sorpresa di Amoruso per Manila e tre cose che (forse) vi siete persi (Di sabato 22 gennaio 2022) Puntata ricca di emozioni, quella del GF Vip del 22 gennaio 2022, che ha visto il ritorno di Lorenzo Amoruso per Manila Nazzaro. La ex Miss Italia, sempre più in preda alla stanchezza e alla nostalgia di casa, si sta isolando dal gruppo e ha rotto la sua amicizia con Soleil Sorge. A sorreggerla è però Katia Ricciarelli, sempre pronta a porgerle la sua spalla nel momento del bisogno. Vediamo quali sono le tre cose che, forse, vi siete persi. Manila Nazzaro incontra Lorenzo Amoruso Un amore grande, quello che lega Manila Nazzaro a Lorenzo Amoruso, ed è a questo che l’ex Miss Italia si appiglia ogni volta che si sente mancare la terra sotto i piedi. Lui c’è sempre stato, anche nei momenti più duri, e non si è mai ... Leggi su dilei (Di sabato 22 gennaio 2022) Puntata ricca di emozioni, quella del GF Vip del 22 gennaio 2022, che ha visto il ritorno di LorenzoperNazzaro. La ex Miss Italia, sempre più in preda alla stanchezza e alla nostalgia di casa, si sta isolando dal gruppo e ha rotto la sua amicizia con Soleil Sorge. A sorreggerla è però Katia Ricciarelli, sempre pronta a porgerle la sua spalla nel momento del bisogno. Vediamo quali sono le treche,, viNazzaro incontra LorenzoUn amore grande, quello che legaNazzaro a Lorenzo, ed è a questo che l’ex Miss Italia si appiglia ogni volta che si sente mancare la terra sotto i piedi. Lui c’è sempre stato, anche nei momenti più duri, e non si è mai ...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip anticipazioni: una sorpresa per Manila e chi verrà eliminato? - infoitcultura : Alex Belli al Grande Fratello Vip e Manila riceve una sorpresa: anticipazioni - infoitcultura : Lorenzo Amoruso, sorpresa a Manila Nazzaro/ Al Gf Vip per un messaggio importante - fanpage : Durante l'ennesima lite in diretta, Delia ha invitato Soleil Sorge a cercarla su Wikipedia per capire la carriera c… - infoitcultura : Sorpresa al GF Vip, Barù e la rivelazione su Soleil Sorge -