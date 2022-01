Dori LeU | “Regione Lombardia revochi subito le concessioni minerarie sul Monte Saresano”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Tavernola. Nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio sono stati illustrati gli esiti definitivi dello studio di approfondimento sulla frana delcondotto dagli esperti delle Università di Firenze, Milano Bicocca e Politecnico di Milano. “Lo studio conferma quello che ho sempre sostenuto – afferma l’onorevole Devis– : l’attività estrattiva di Italsacci non è compatibile con le condizioni dele della sua frana che incombe sul lago di Iseo. Anche gli esperti confermano che le volate (esplosioni) alla miniera Ca’ Bianca influiscono sulla frana, nonostante la stessa si trovi su un altro versante del. Per usare le loro parole, l’attività estrattiva alla Ca’ Bianca causa “un evidente risentimento nel corpo della frana”. Una frana definita in “precario ...

Una cosa "folle", per Devis Dori, deputato bergamasco ex M5S oggi in LeU, che di recente ha portato la questione in aula alla Camera con un'interpellanza urgente cui il ministero della Transizione ...