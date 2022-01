Delia Duran, dopo il GF Vip pronta per un altro programma Mediaset? Ecco dove potremmo vederla (FOTO) (Di sabato 22 gennaio 2022) L’escalation di Delia Duran nel mondo del piccolo schermo ha avuto inizio, sta di fatto che dopo il GF Vip pare che la donna possa prendere parte ad un altro programma Mediaset. A sganciare questa piccola bomba è stato Davide Maggio. Il giornalista ha detto che a puntare gli occhi sulla bella modella sia stata L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 22 gennaio 2022) L’escalation dinel mondo del piccolo schermo ha avuto inizio, sta di fatto cheil GF Vip pare che la donna possa prendere parte ad un. A sganciare questa piccola bomba è stato Davide Maggio. Il giornalista ha detto che a puntare gli occhi sulla bella modella sia stata L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

FranAltomare : (Delia Duran non ha una pagina su Wikipedia, se la cerchi viene fuori Alex Belli) ?? #GFVIP - Miss_Lilibet60 : RT @Manuel_Real_Off: Io che cerco Delia Duran su Wikipedia #gfvip - IliZ80561907 : RT @Mammaliscia: #GFVIP Delia Duran e l’ex marito a processo per riciclaggio:e sfruttamento della prostituzione., Tanta roba . Personaggio… - filombria : RT @Manuel_Real_Off: Io che cerco Delia Duran su Wikipedia #gfvip - Mammaliscia : @_altezzosa_ Delia Duran e l’ex marito a processo per riciclaggio:e sfruttamento della prostituzione... Grande curriculum.. -