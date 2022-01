Covid, il tasso dei no - vax in terapia intensiva 40 volte più alto di chi ha tre dosi (Di domenica 23 gennaio 2022) Sale ancora il tasso dei posti occupati in terapia intensiva da persone non vaccinate ed è quasi 40 volte più alto rispetto a chi è vaccinato con la dose booster, mentre il tasso di mortalità è di 33 ... Leggi su leggo (Di domenica 23 gennaio 2022) Sale ancora ildei posti occupati inda persone non vaccinate ed è quasi 40piùrispetto a chi è vaccinato con la dose booster, mentre ildi mortalità è di 33 ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, l’Iss: “Per i non vaccinati il tasso di mortalità è 33 volte superiore rispetto a chi ha tre dosi. Il rappor… - repubblica : Covid, Iss: in terapia intensiva 31,3 casi ogni 100mila sono No Vax. Per i vaccinati il tasso scende a 0,8. Alta ef… - rtl1025 : ?? Sono 171.263 i nuovi contagi da #COVID19 su 1.043.649 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, secondo il minister… - chokotrix : Studio brasiliano su 159.761 soggetti che stavano usando, o non usando, IVM in modo profilattico. -44% di riduzio… - infoitinterno : Covid Italia: oltre 171.00 nuovi positivi, 333 vittime e tasso di positività al 16,4% -