Centrodestra e Quirinale, la profezia di Sgarbi: "La Casellati sarebbe perfetta anche per il M5S" (Di sabato 22 gennaio 2022) Al Quirinale col voto del Centrodestra? Il parere di Vittorio Sgarbi, a poche ore dal vertice decisivo del Centrodestra, suona come una profezia: "Una donna perfetta per questa situazione sarebbe la Casellati, il presidente del Senato, perché incarna tre condizioni favorevoli: è donna, appunto, ricopre un ruolo istituzionale ed è di Forza Italia. Peraltro, raccoglierebbe molti voti anche fra gli ex Cinque Stelle", dice il critico d'arte in un'intervista al quotidiano online ildenaro.it sulla corsa al Colle. Casellati, per il Centrodestra, mentre nell'area di centrosinistra avanza l'ipotesi di un'altra donna, Elisabetta Belloni.

