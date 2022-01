Carragher contro Messi: “Mi ha dato dell’asino” (Di sabato 22 gennaio 2022) La leggenda del Liverpool, Jamie Carragher, ha parlato a Friday Night Football riguardo il suo rapporto con Lionel Messi, raccontando un precedente tra i due arrivato via social, dopo che lo stesso aveva presentato la sua Top 11 del 2021. Ecco le sue parole: “Ero a Monday Night Football e mi è arrivato un messaggio privato su Instagram. Era proprio Messi… non starò qui a mostrarvi i miei messaggi privati, ma praticamente mi ha dato dell’asino – continua rivolgendosi proprio all’argentino – Messi guarda Monday Night Football quindi spero stia guardando anche Friday Night Football. Lionel, ti amo. Sei il miglior calciatore di tutti tempi e rispetto a te io ero veramente un asino. Lo so, lo accetto, ma non entri comunque nella squadra. Non hai giocato abbastanza bene, anche se hai vinto ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) La leggenda del Liverpool, Jamie, ha parlato a Friday Night Football riguardo il suo rapporto con Lionel, raccontando un precedente tra i due arrivato via social, dopo che lo stesso aveva presentato la sua Top 11 del 2021. Ecco le sue parole: “Ero a Monday Night Football e mi è arrivato un messaggio privato su Instagram. Era proprio… non starò qui a mostrarvi i miei messaggi privati, ma praticamente mi ha– continua rivolgendosi proprio all’argentino –guarda Monday Night Football quindi spero stia guardando anche Friday Night Football. Lionel, ti amo. Sei il miglior calciatore di tutti tempi e rispetto a te io ero veramente un asino. Lo so, lo accetto, ma non entri comunque nella squadra. Non hai giocato abbastanza bene, anche se hai vinto ...

