Australian Open, Sinner: “Contro De Minaur devo alzare il livello, sarà difficile, ma sono fiducioso” (Di sabato 22 gennaio 2022) Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria per 6-4 1-6 6-3 6-1 su Taro Daniel al terzo turno degli Australian Open 2022. Come giudichi questo inizio di stagione e questa prima settimana agli Australian Open?“sono molto contento, ho giocato molte partite e quasi tutte ad un livello molto alto. Oggi sono andato giù di intensità nel secondo set. Era già accaduto nel primo set. Se avessi fatto il break nel primo game del secondo set probabilmente la partita sarebbe andata diversamente. È stato un match davvero molto duro. devo imparare a tenere alta la concentrazione ad un certo livello per tante ore, senza mai abbassare la guardia”. Hai detto che è stato un match molto duro, ci puoi spiegare perché?“Daniel è stato ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Le parole di Jannikdopo la vittoria per 6-4 1-6 6-3 6-1 su Taro Daniel al terzo turno degli2022. Come giudichi questo inizio di stagione e questa prima settimana agli?“molto contento, ho giocato molte partite e quasi tutte ad unmolto alto. Oggiandato giù di intensità nel secondo set. Era già accaduto nel primo set. Se avessi fatto il break nel primo game del secondo set probabilmente la partita sarebbe andata diversamente. È stato un match davvero molto duro.imparare a tenere alta la concentrazione ad un certoper tante ore, senza mai abbassare la guardia”. Hai detto che è stato un match molto duro, ci puoi spiegare perché?“Daniel è stato ...

