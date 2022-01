Arriva l’ondata di gelo, guardate come lo affronta Kendall Jenner (Di sabato 22 gennaio 2022) Kendall Jenner si prepara all’ondata di gelo in arrivo. Mentre gli esperti prevedono un ulteriore abbassamento delle temperature (in Italia previsto un weekend con impulso freddo dai Balcani: temperature in calo su tutta l’Italia e gelate al Centro-Nord) la modella influencer Kendall Jenner in vacanza sulle nevi di Aspen, in Colorado, trova un modo tutto suo per… difendersi dal freddo. Si prevede un brusco abbassamento delle temperature e Kendall Jenner ha trovato un modo per proteggersi dal gelo. La modella e influencer da 214 milioni di follower è in vacanza in montagna ad Aspen, in Colorado, e nel giardino della villa di cui è ospite ha voluto fare un regalo ai suoi numerosissimi fan. La sorellina di Kim Kardashian infatti si è ... Leggi su blog.libero (Di sabato 22 gennaio 2022)si prepara aldiin arrivo. Mentre gli esperti prevedono un ulteriore abbassamento delle temperature (in Italia previsto un weekend con impulso freddo dai Balcani: temperature in calo su tutta l’Italia e gelate al Centro-Nord) la modella influencerin vacanza sulle nevi di Aspen, in Colorado, trova un modo tutto suo per… difendersi dal freddo. Si prevede un brusco abbassamento delle temperature eha trovato un modo per proteggersi dal. La modella e influencer da 214 milioni di follower è in vacanza in montagna ad Aspen, in Colorado, e nel giardino della villa di cui è ospite ha voluto fare un regalo ai suoi numerosissimi fan. La sorellina di Kim Kardashian infatti si è ...

Advertising

SalvatoreSamp : RT @leggoit: Arriva l'ondata di gelo, ma guardate come lo affronta Kendall Jenner FOTO - leggoit : Arriva l'ondata di gelo, ma guardate come lo affronta Kendall Jenner FOTO - pvsassone : RT @carbo_marco79: In Inghilterra ci sono meno letti liberi ora rispetto a gennaio 2021. Meno pazienti COVID ma molti più non COVID. Ma c… - _ForeverBb : @ilruttosovrano Ad oggi l'unica dimostrazione di ignoranza ed inefficacia arriva direttamente dalle politiche ital… - carbo_marco79 : In Inghilterra ci sono meno letti liberi ora rispetto a gennaio 2021. Meno pazienti COVID ma molti più non COVID.… -