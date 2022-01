Volere ‘una donna al Quirinale’ non significa niente. La verità è che non sapremmo fare nomi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel desolante dibattito su chi sarà il futuro presidente della Repubblica c’è tutta l’arretratezza culturale del nostro paese. Una guerra di nomi, zero confronto su quali dovrebbero invece essere le caratteristiche della figura da scegliere. Tralascio commenti sulla candidatura di B. – ridendo e scherzando ne parliamo da più di una settimana. Ha vinto comunque anche perdendo. C’è, tra i miei colleghi autorevolissimi e più qualificati di me in materia, anche chi ha detto che la candidatura di B giornalisticamente è divertente, crea scompiglio e viva Dio che se ne può scrivere. Sarà… Per me invece è la triste deriva del giornalismo gossipparo: non importa che sia veramente una notizia, lo diventa se lo decidiamo noi. Noi giornalisti intendo. Poi ci domandiamo perché il giornalismo perde consensi ovunque e il giornalista è visto come casta. Ma la cosa più imbarazzante è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel desolante dibattito su chi sarà il futuro presidente della Repubblica c’è tutta l’arretratezza culturale del nostro paese. Una guerra di, zero confronto su quali dovrebbero invece essere le caratteristiche della figura da scegliere. Tralascio commenti sulla candidatura di B. – ridendo e scherzando ne parliamo da più di una settimana. Ha vinto comunque anche perdendo. C’è, tra i miei colleghi autorevolissimi e più qualificati di me in materia, anche chi ha detto che la candidatura di B giornalisticamente è divertente, crea scompiglio e viva Dio che se ne può scrivere. Sarà… Per me invece è la triste deriva del giornalismo gossipparo: non importa che sia veramente una notizia, lo diventa se lo decidiamo noi. Noi giornalisti intendo. Poi ci domandiamo perché il giornalismo perde consensi ovunque e il giornalista è visto come casta. Ma la cosa più imbarazzante è ...

