TG1: MONICA MAGGIONI CONDUCE LO SPECIALE SUL QUIRINALE. BORTONE E MATANO OSPITI (Di venerdì 21 gennaio 2022) Già annunciati gli speciali di Enrico Mentana su La7 e di Nicola Porro su Rete 4, giunge la notizia che non sarà, come avvenuto negli ultimi anni, Francesco Giorgino a guidare il Tg1 SPECIALE ma la direttrice in persona. MONICA MAGGIONI condurrà lunedì 24 gennaio lo SPECIALE per la prima seduta comune del Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Una direzione moderna e corale, l’arrivo di Elisa Anzaldo al tg delle 20, una formula più fresca, snella e aperta al mondo. Ora la guida dello SPECIALE politico, dalle 14.35 alle 21.30, che porterà all’elezione, se non lunedì nei giorni seguenti, del successore di Sergio Mattarella. Per dare continuità e nel solco del gioco di squadra, tra gli OSPITI Serena BORTONE e Alberto MATANO. Leggi su bubinoblog (Di venerdì 21 gennaio 2022) Già annunciati gli speciali di Enrico Mentana su La7 e di Nicola Porro su Rete 4, giunge la notizia che non sarà, come avvenuto negli ultimi anni, Francesco Giorgino a guidare il Tg1ma la direttrice in persona.condurrà lunedì 24 gennaio loper la prima seduta comune del Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Una direzione moderna e corale, l’arrivo di Elisa Anzaldo al tg delle 20, una formula più fresca, snella e aperta al mondo. Ora la guida dellopolitico, dalle 14.35 alle 21.30, che porterà all’elezione, se non lunedì nei giorni seguenti, del successore di Sergio Mattarella. Per dare continuità e nel solco del gioco di squadra, tra gliSerenae Alberto

Advertising

OnceUponATeddy : RT @bubinoblog: Il lungo speciale del #Tg1, in onda lunedì dalle 14.35 alle 20 per il Quirinale, sarà condotto da Monica Maggioni. Tra gli… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: TG1: MONICA MAGGIONI CONDUCE LO SPECIALE SUL QUIRINALE. BORTONE E MATANO OSPITI - gianlu_79 : RT @bubinoblog: TG1: MONICA MAGGIONI CONDUCE LO SPECIALE SUL QUIRINALE. BORTONE E MATANO OSPITI - Aerdna3091 : Lo Speciale #Tg1 il #24Gennaio Sarà condotto da Monica Maggioni. Ospiti: Serena Bortone e Alberto Matano. - Tele_Visionaro : RT @bubinoblog: Il lungo speciale del #Tg1, in onda lunedì dalle 14.35 alle 20 per il Quirinale, sarà condotto da Monica Maggioni. Tra gli… -