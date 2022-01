Roma, appartamento in fiamme: salvata una donna, morti 3 gatti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora un appartamento in fiamme a Roma. Questa volta è successo ieri sera, poco prima delle 22, in un’abitazione in via Canneti de’Luzzi, dove, per cause ancora tutte da verificare, è divampato un incendio. Incendio a Roma: morti 3 gatti intrappolati nelle fiamme La proprietaria dell’abitazione, una donna di 57 anni, è rimasta intossicata ed è stata ricoverata in ospedale, ma fortunatamente non è in gravi condizioni e non è in pericolo di vita. Ad avere la peggio, però, i suoi tre gatti, che sono rimasti intrappolati nelle fiamme e sono stati trovati senza vita. Cosa e perché si sia scatenato l’incendio è ancora da chiarire, con la Polizia intervenuta sul posto alle 21.47 di ieri sera. Le indagini sono ancora in corso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora unin. Questa volta è successo ieri sera, poco prima delle 22, in un’abitazione in via Canneti de’Luzzi, dove, per cause ancora tutte da verificare, è divampato un incendio. Incendio aintrappolati nelleLa proprietaria dell’abitazione, unadi 57 anni, è rimasta intossicata ed è stata ricoverata in ospedale, ma fortunatamente non è in gravi condizioni e non è in pericolo di vita. Ad avere la peggio, però, i suoi tre, che sono rimasti intrappolati nellee sono stati trovati senza vita. Cosa e perché si sia scatenato l’incendio è ancora da chiarire, con la Polizia intervenuta sul posto alle 21.47 di ieri sera. Le indagini sono ancora in corso ...

