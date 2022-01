Quirinale, nel totonomi spunta pure Lino Banfi: «Io presidente? Chiederei ai politici di farsi le carezze» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel totonomi per il presidente della Repubblica spunta anche quello di Lino Banfi. A lanciarlo è stata un’associazione di fan, che ha promosso un sondaggio social su “nonno Libero” al Colle che non lascia margini per nessuno. Nella rilevazione, infatti, alla domanda «Vorresti anche tu Lino Banfi presidente della Repubblica italiana?», con tanto di fotomontaggio della testa di Banfi sul corpo di Mattarella, il 98% dei partecipanti ha risposo «sì». Più che un plebiscito, insomma. «Vuol dire che abbiamo bisogno di sorridere, soprattutto in questo momento che con le mascherine non si riconosce più nessuno», ha commentato Banfi, accogliendo con simpatia il gioco dei suoi fan. Lino Banfi: ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nelper ildella Repubblicaanche quello di. A lanciarlo è stata un’associazione di fan, che ha promosso un sondaggio social su “nonno Libero” al Colle che non lascia margini per nessuno. Nella rilevazione, infatti, alla domanda «Vorresti anche tudella Repubblica italiana?», con tanto di fotomontaggio della testa disul corpo di Mattarella, il 98% dei partecipanti ha risposo «sì». Più che un plebiscito, insomma. «Vuol dire che abbiamo bisogno di sorridere, soprattutto in questo momento che con le mascherine non si riconosce più nessuno», ha commentato, accogliendo con simpatia il gioco dei suoi fan.: ...

Advertising

CottarelliCPI : Le due questioni di chi va al Quirinale e di chi guiderà il Governo vanno decise insieme dai partiti. Non ci possia… - borghi_claudio : Ohhh finalmente sta cominciando ad entrare nel vivo il gioco del #Quirinale. Io sono un pivello, osservo e imparo. - TeresaBellanova : IV non pone pregiudiziali ma una priorità: gestire questa fase estremamente complessa nel solo interesse dei cittad… - pameladiverona : RT @ErmannoKilgore: #21gennaio con #Draghi al Quirinale dopo con la campagna elettorale per le politiche del 2023 a 6 mesi non ci potrà ess… - luciastarace1 : @corradoformigli @RosyBindi già Ministro Salute e Welfare, a Palazzo Chigi e @MARIODRAGHI19 al Quirinale.Conservato… -