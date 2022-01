Quirinale | Letta vede Svp e Uv | ' nome super partes e patto legislatura'

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Oggi pomeriggio il segretarioha incontrato anche i vertici di Svp e Uv. Nel corso dei due incontri - tenuti dal segretario con le capogruppo Pd alla Camera e al Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi -ha illustrato la strategia dem per il Colle:, in grado di convogliare il consenso di una larga maggioranza su un profilo garanzia di autorevolezza e terzietà edifino al 2023. Così fonti del Nazareno.

La giornata si è aperta di buon mattino con un incontro tra il segretario del Pd Enricoe ... Renzi ha assicurato che se Mario Draghi salirà alci sarà bisogno di una figura ...Enricosi è visto con Matteo Renzi , mentre Salvini si dà da fare per portare su di sé l'attenzione : 'Per ilil centrodestra ha onere e l'onore, io a questo sto lavorando, di fare ...Giornate lunghe e complicate per la coalizione di centrodestra. Giornate fatte di consultazioni, riunioni e telefonate tra Roma e Arcore. Oggi si sono incontrati in presenza gli ...Lo storico braccio destro di Berlusconi rivela in un fuorionda registrato da Askanews che il leader di Forza Italia non ha ancora rinunciato alla sua ...