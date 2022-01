Quirinale, Berlusconi tiene sulla corda Salvini-Meloni (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il Mattarella bis resta la sua prima scelta, convinto che Mario Draghi non debba muoversi da palazzo Chigi. Silvio Berlusconi ha riunito ieri ad Arcore lo stato maggiore di Forza Italia. Una riunione-fiume, presente anche Fedele Confalonieri, a conferma della delicatezza del momento. Con in primo piano, naturalmente l’elezione del nuovo capo dello Stato e il nodo della sua candidatura. Per come si sta evolvendo la situazione politica tutto fa pensare a un ‘passo indietro’ del Cav, ma chi ha partecipato all’incontro a Villa San Martino, descritto come una vera e proprio war room, assicura che l’ex premier non abbia ancora del tutto abbandonata l’idea di tentare il blitz in Aula per provare a scalare il Colle. Assediato dagli alleati, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che hanno ottenuto la convocazione per oggi di un ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il Mattarella bis resta la sua prima scelta, convinto che Mario Draghi non debba muoversi da palazzo Chigi. Silvioha riunito ieri ad Arcore lo stato maggiore di Forza Italia. Una riunione-fiume, presente anche Fedele Confalonieri, a conferma della delicatezza del momento. Con in primo piano, naturalmente l’elezione del nuovo capo dello Stato e il nodo della sua candidatura. Per come si sta evolvendo la situazione politica tutto fa pensare a un ‘passo indietro’ del Cav, ma chi ha partecipato all’incontro a Villa San Martino, descritto come una vera e proprio war room, assicura che l’ex premier non abbia ancora del tutto abbandonata l’idea di tentare il blitz in Aula per provare a scalare il Colle. Assediato dagli alleati, Matteoe Giorgia, che hanno ottenuto la convocazione per oggi di un ...

