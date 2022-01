Preghiera della sera 21 Gennaio 2022: “Donaci a noi la pace” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Donaci a noi la pace”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 21 gennaio 2022) “a noi la”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

NegronPerdomo : RT @velocevolo: E se invece venisse per davvero? Se la preghiera, la letterina, il desiderio espresso così, più che altro per gioco venisse… - Elisa34012803 : RT @GiuseppePiu1: @daniela58820341 @emmpad2 @Claudoc3 @nuvola1000 @LeneLepre @Pinuccio6512 @Mara55607978 @Elisa34012803 @Annroveda @PIERRET… - GabrieleCorini : Vangelo Oggi (Mc 3,13-19)”Ne costituì Dodici perché stessero con lui e per mandarli a predicare”.Ecco le due dirett… - RaffaeleRaimon2 : RT @srmcarla: Un caro pensiero per ognuno di voi e il ricordo nella preghiera ogni giorno! Sia benedetto ogni momento della vostra giornata… - VocAtonement : RT @EcumenUnity: Letture della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2022 ? Quarto Giorno · Sebbene piccoli e sofferenti, non ci… -