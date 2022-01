Pino Strabioli in “Sempre fiori mai un fioraio” questo fine settimana al Teatro Tor Bella Monaca Sala grande

(Di venerdì 21 gennaio 2022)torna alTorcon “mai un” Omaggio a Paolo Poli sabato 22 gennaio ore 21 domenica 23 gennaio ore 17,30E’ ancora vivo nel ricordo di molti l’incontro con Paolo Poli che si raccontò aalTordavanti ad una platea in visibilio. Era il 19 aprile 2015 e fu unonore per ilospitare un Maestro assoluto delitaliano che di lì a poco sarebbe scomparso. Nell’arco di due anni, durante una serie di pranzi a Romanello stesso ristorante di piazza ...

Angela96762489 : RT @sarabol1: @axelvassallo @RaiUno @pinostra @RobiAmmendola @baz @BenedictaBoccol @pardeciufoli @LucianoCannito @SantinFiorillo Un appunta… - AngelaVillani9 : RT @sarabol1: @axelvassallo @RaiUno @pinostra @RobiAmmendola @baz @BenedictaBoccol @pardeciufoli @LucianoCannito @SantinFiorillo Un appunta… - Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #21Gennaio Affetti Stabili Carolina Rey, Romina Carrisi, Natalia Titova, Pino Strabioli Al pia… - axelvassallo : RT @sarabol1: @axelvassallo @RaiUno @pinostra @RobiAmmendola @baz @BenedictaBoccol @pardeciufoli @LucianoCannito @SantinFiorillo Un appunta… - sarabol1 : @axelvassallo @RaiUno @pinostra @RobiAmmendola @baz @BenedictaBoccol @pardeciufoli @LucianoCannito @SantinFiorillo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pino Strabioli

RomaDailyNews

"È stato emozionante tornare a teatro ? dichiara l'Assessora alla cultura Maria Angelotti ? ripartendo da dove eravamo rimasti, ossia dall'appuntamento conche ha deliziato il pubblico ...Sabato 22 gennaio alle 6.00 su Rai1 torna 'Il Caffè di Raiuno'. Tra gli ospiti die Roberta Ammendola, il giornalista Dario Salvatori autore del libro 'Il Salvatori 2022', il regista e coreografo Luciano Cannito e Baz, attualmente in tour con lo spettacolo '7 spose ...Il teatro è tornato a popolare la vita culturale di Francavilla Fontana con la prima della stagione di prosa andata in scena lo scorso 14 gennaio. “È sta ...FABRIZIO PAPITTO per il Corriere della Sera - Roma pino donaggio A ripercorrere la vita di Pino Donaggio, 80 anni lo scorso novembre, sembra di perdersi tra le calli della sua Venezia. «Butite nel mar ...